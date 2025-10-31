Katalog firm
Tejas Networks
Tejas Networks Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in India w Tejas Networks wynosi ₹1.75M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tejas Networks. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Mediana Pakietu
company icon
Tejas Networks
Software Engineer
hidden
Łącznie rocznie
₹1.75M
Poziom
hidden
Podstawa
₹1.75M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Tejas Networks?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Tejas Networks in India wynosi rocznie ₹3,123,084. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tejas Networks dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹1,750,273.

Inne zasoby