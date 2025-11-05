Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Munich Metro Region w Technology & Strategy wynosi €68.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Technology & Strategy. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Technology & Strategy
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Łącznie rocznie
€68.5K
Poziom
Senior
Podstawa
€61.8K
Stock (/yr)
€0
Premia
€6.7K
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Technology & Strategy?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Technology & Strategy in Munich Metro Region wynosi rocznie €72,150. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Technology & Strategy dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Munich Metro Region wynosi €68,586.

