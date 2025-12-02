Katalog firm
Technisys
Technisys Księgowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Księgowy in Argentina w Technisys wynosi od ARS 21.93M do ARS 30.02M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Technisys. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$18.1K - $21.4K
Argentina
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Księgowy w Technisys in Argentina wynosi rocznie ARS 30,021,179. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Technisys dla stanowiska Księgowy in Argentina wynosi ARS 21,928,513.

