TechnipFMC
TechnipFMC Menedżer Projektu Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w TechnipFMC. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$81.4K - $95.3K
Brazil
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$71K$81.4K$95.3K$101K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 1 więcej Menedżer Projektu zgłoszeń w TechnipFMC aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

Jakie są poziomy kariery w TechnipFMC?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektu w TechnipFMC in Brazil wynosi rocznie R$559,028. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w TechnipFMC dla stanowiska Menedżer Projektu in Brazil wynosi R$391,797.

