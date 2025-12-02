Katalog firm
Technip Energies
Technip Energies Inżynier Materiałowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Materiałowy in India w Technip Energies wynosi od ₹3.36M do ₹4.6M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Technip Energies. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$41.6K - $49.4K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$38.4K$41.6K$49.4K$52.6K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Technip Energies?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Materiałowy w Technip Energies in India wynosi rocznie ₹4,598,589. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Technip Energies dla stanowiska Inżynier Materiałowy in India wynosi ₹3,358,969.

Inne zasoby

