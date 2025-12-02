Katalog firm
Technicolor
Technicolor Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Technicolor. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$152K - $177K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$141K$152K$177K$197K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Technicolor?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Technicolor in United Kingdom wynosi rocznie £147,258. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Technicolor dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United Kingdom wynosi £105,184.

Inne zasoby

