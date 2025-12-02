Katalog firm
Technical University of Munich
Średnia całkowita rekompensata Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Technical University of Munich wynosi od €26.4K do €36.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Technical University of Munich. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$32.9K - $38.3K
Germany
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$30.4K$32.9K$38.3K$42.6K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Technical University of Munich?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Technical University of Munich wynosi rocznie €36,903. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Technical University of Munich dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi €26,360.

Inne zasoby

