Teamworks
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Danych

Teamworks Inżynier Danych Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Danych in Canada w Teamworks wynosi CA$214K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Teamworks. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025

Mediana Pakietu
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Łącznie rocznie
CA$214K
Poziom
hidden
Podstawa
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Premia
CA$3K
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
0-1 Lata
Jakie są poziomy kariery w Teamworks?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Danych w Teamworks in Canada wynosi rocznie CA$281,646. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Teamworks dla stanowiska Inżynier Danych in Canada wynosi CA$204,288.

