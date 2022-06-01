Katalog firm
Teachers Pay Teachers
Teachers Pay Teachers Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Teachers Pay Teachers wynosi od $180,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $220,000 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Teachers Pay Teachers. Ostatnia aktualizacja: 9/20/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $200K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Projektant Produktu
Median $180K
Menedżer Produktu
Median $220K

Rekruter
$191K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$210K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Teachers Pay Teachers jest Menedżer Produktu z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $220,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Teachers Pay Teachers wynosi $200,000.

