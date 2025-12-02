Katalog firm
TE Connectivity
TE Connectivity Sprzedaż Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w TE Connectivity. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$171K - $195K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$151K$171K$195K$215K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w TE Connectivity?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Sprzedaż w TE Connectivity in United States wynosi rocznie $214,760. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w TE Connectivity dla stanowiska Sprzedaż in United States wynosi $151,060.

Inne zasoby

