TDCX Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w TDCX wynosi od $11,390 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $42,870 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników TDCX. Ostatnia aktualizacja: 9/20/2025

Sprzedaż
Median $42.9K
Asystent Administracyjny
$26.3K
Analityk Biznesowy
$33.6K

Rozwój Biznesu
$30K
Obsługa Klienta
$23.6K
Operacje Obsługi Klienta
$28.6K
Technolog Informacyjny (IT)
$14.7K
Marketing
$37.2K
Operacje Marketingowe
$36.5K
Rekruter
$11.4K
Inżynier Oprogramowania
$15.1K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at TDCX is Sprzedaż with a yearly total compensation of $42,870. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDCX is $28,558.

Inne zasoby