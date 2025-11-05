Katalog firm
Tata Motors
Tata Motors Inżynier Mechanik Pensje w Pune Metropolitan Region

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Mechanik in Pune Metropolitan Region w Tata Motors wynosi ₹1.84M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Motors. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Łącznie rocznie
₹1.84M
Poziom
hidden
Podstawa
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
5-10 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Tata Motors?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najnowsze zgłoszenia pensji

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w Tata Motors in Pune Metropolitan Region wynosi rocznie ₹2,019,401. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tata Motors dla stanowiska Inżynier Mechanik in Pune Metropolitan Region wynosi ₹882,043.

Inne zasoby