Tata Group
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Oprogramowania Backend

Tata Group Inżynier Oprogramowania Backend Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania Backend in India w Tata Group wynosi ₹2.65M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Group. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025

Mediana Pakietu
company icon
Tata Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹2.65M
Poziom
L3
Podstawa
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Tata Group?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tata Group, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Backend w Tata Group in India wynosi rocznie ₹3,867,089. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tata Group dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Backend in India wynosi ₹2,086,512.

Inne zasoby