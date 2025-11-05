Katalog firm
Tata Group
Tata Group Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Bengaluru

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w Tata Group wynosi ₹2.99M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Group. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Tata Group
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹2.99M
Poziom
L3
Podstawa
₹2.99M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
6 Lata
Lata doświadczenia
6 Lata
Jakie są poziomy kariery w Tata Group?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tata Group, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Tata Group in Greater Bengaluru wynosi rocznie ₹6,133,764. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tata Group dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru wynosi ₹2,991,396.

