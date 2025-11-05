Katalog firm
Tata Group
  • Mumbai Metropolitan Region

Tata Group Marketing Pensje w Mumbai Metropolitan Region

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Group. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tata Group, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Marketing w Tata Group in Mumbai Metropolitan Region wynosi rocznie ₹3,457,410. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tata Group dla stanowiska Marketing in Mumbai Metropolitan Region wynosi ₹3,147,416.

