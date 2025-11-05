Katalog firm
Tata Group
Tata Group Inżynier Chemik Pensje w Greater Amsterdam Area

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Chemik in Greater Amsterdam Area w Tata Group wynosi od €61.3K do €87.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Group. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tata Group, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Chemik w Tata Group in Greater Amsterdam Area wynosi rocznie €87,511. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tata Group dla stanowiska Inżynier Chemik in Greater Amsterdam Area wynosi €61,333.

