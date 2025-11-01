Katalog firm
Tata Consultancy Services
Mediana pakietu rekompensaty Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka in India w Tata Consultancy Services wynosi ₹498K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Consultancy Services.

Mediana Pakietu
company icon
Tata Consultancy Services
Associate
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹498K
Poziom
L3
Podstawa
₹498K
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Tata Consultancy Services?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tata Consultancy Services, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Współpracownik

Analityk

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka w Tata Consultancy Services in India wynosi rocznie ₹689,298. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tata Consultancy Services dla stanowiska Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka in India wynosi ₹350,064.

