Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater London Area w Tata Consultancy Services wynosi od £46.5K year dla C2 do £74.9K year dla C4. Medianna pakietu rekompensaty in Greater London Area year wynosi w sumie £48K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Consultancy Services. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia C1Y Assistant Engineer Trainee ( Poziom początkujący ) £ -- £ -- £ -- £ -- C1 Assistant Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- C2 IT Analyst £46.5K £46.5K £0 £0 C3A Assistant Consultant £54K £54K £0 £1.5 Pokaż 4 Więcej poziomów

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 W Tata Consultancy Services, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

