Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Kolkata Metropolitan Area w Tata Consultancy Services wynosi od ₹371K year dla C1Y do ₹1.52M year dla C3B. Medianna pakietu rekompensaty in Kolkata Metropolitan Area year wynosi w sumie ₹737K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Consultancy Services. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
C1Y
₹371K
₹371K
₹0
₹0
C1
₹498K
₹496K
₹0
₹2.2K
C2
₹772K
₹770K
₹1.5K
₹0
C3A
₹1.22M
₹1.22M
₹0
₹0
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Tata Consultancy Services, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
Uwzględnione StanowiskaZgłoś Nowe Stanowisko
Inżynier Oprogramowania Frontend
Inżynier Oprogramowania Backend
Inżynier Oprogramowania Full-Stack
Inżynier Sieci
Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)
Inżynier Danych
Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego
Inżynier DevOps
Inżynier Niezawodności Witryny
Inżynier Systemów
Programista Stron Internetowych