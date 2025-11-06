Katalog firm
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Sydney

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Sydney w Tata Consultancy Services wynosi A$88.2K year dla C2. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Sydney year wynosi w sumie A$120K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Consultancy Services. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Poziom początkujący)
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C1
Assistant Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C2
IT Analyst
A$88.2K
A$88.2K
A$0
A$0
C3A
Assistant Consultant
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tata Consultancy Services, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier DevOps

Inżynier Niezawodności Witryny

Inżynier Systemów

Programista Stron Internetowych

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Tata Consultancy Services in Greater Sydney wynosi rocznie A$143,981. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tata Consultancy Services dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Sydney wynosi A$100,713.

Inne zasoby