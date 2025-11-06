Katalog firm
Tata Consultancy Services
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Ft. Wayne Area w Tata Consultancy Services wynosi $107K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Consultancy Services. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Mediana Pakietu
company icon
Tata Consultancy Services
Full-Stack Software Engineer
Jersey City, NJ
Łącznie rocznie
$107K
Poziom
C2
Podstawa
$100K
Stock (/yr)
$0
Premia
$7K
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Tata Consultancy Services?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tata Consultancy Services, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier DevOps

Inżynier Niezawodności Witryny

Inżynier Systemów

Programista Stron Internetowych

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Tata Consultancy Services in Ft. Wayne Area wynosi rocznie $126,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tata Consultancy Services dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Ft. Wayne Area wynosi $106,950.

Inne zasoby