Tata Consultancy Services Inżynier Oprogramowania Pensje w Cleveland-Akron (Canton) Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Cleveland-Akron (Canton) Area w Tata Consultancy Services wynosi od $85.5K year dla C1 do $104K year dla C3B. Medianna pakietu rekompensaty in Cleveland-Akron (Canton) Area year wynosi w sumie $94K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Consultancy Services. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia C1Y Assistant Engineer Trainee ( Poziom początkujący ) $ -- $ -- $ -- $ -- C1 Assistant Engineer $85.5K $83K $0 $2.5K C2 IT Analyst $ -- $ -- $ -- $ -- C3A Assistant Consultant $ -- $ -- $ -- $ -- Pokaż 4 Więcej poziomów

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 W Tata Consultancy Services, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

