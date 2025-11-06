Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Cincinnati Area w Tata Consultancy Services wynosi od $63.3K year dla C1 do $63.8K year dla C4. Medianna pakietu rekompensaty in Cincinnati Area year wynosi w sumie $75K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Consultancy Services. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$63.3K
$62.3K
$0
$1K
C2
$74.1K
$73.3K
$0
$833
C3A
$102K
$96.5K
$0
$5K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Tata Consultancy Services, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
