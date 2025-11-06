Tata Consultancy Services Inżynier Oprogramowania Pensje w Chennai Metropolitan Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Chennai Metropolitan Area w Tata Consultancy Services wynosi od ₹402K year dla C1Y do ₹1.49M year dla C5. Medianna pakietu rekompensaty in Chennai Metropolitan Area year wynosi w sumie ₹797K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Consultancy Services. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia C1Y Assistant Engineer Trainee ( Poziom początkujący ) ₹402K ₹398K ₹3.9K ₹0 C1 Assistant Engineer ₹617K ₹613K ₹0 ₹3.2K C2 IT Analyst ₹1.12M ₹1.08M ₹0 ₹32.8K C3A Assistant Consultant ₹1.04M ₹1.02M ₹5.2K ₹19.6K Pokaż 4 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 W Tata Consultancy Services, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Tata Consultancy Services ?

Uwzględnione Stanowiska