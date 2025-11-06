Katalog firm
Wynagrodzenie Konsultant Zarządzania in Greater Bengaluru w Tata Consultancy Services wynosi ₹2.39M year dla C3A. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Bengaluru year wynosi w sumie ₹1.56M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Consultancy Services. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
Assistant Consultant
₹2.39M
₹2.25M
₹0
₹142K
C3B
Associate Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tata Consultancy Services, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Konsultant Zarządzania w Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru wynosi rocznie ₹3,943,752. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tata Consultancy Services dla stanowiska Konsultant Zarządzania in Greater Bengaluru wynosi ₹1,561,791.

Inne zasoby