Średnia całkowita rekompensata Bankier Inwestycyjny in India w Tata Consultancy Services wynosi od ₹394K do ₹550K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Consultancy Services. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹427K - ₹517K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹394K₹427K₹517K₹550K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tata Consultancy Services, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Bankier Inwestycyjny w Tata Consultancy Services in India wynosi rocznie ₹550,025. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tata Consultancy Services dla stanowiska Bankier Inwestycyjny in India wynosi ₹393,552.

