Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) Pensje w Mexico

Mediana pakietu rekompensaty Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) in Mexico w Tata Consultancy Services wynosi MX$244K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Consultancy Services. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Mediana Pakietu
Tata Consultancy Services
IT Support
Łącznie rocznie
MX$244K
Poziom
C1Y
Podstawa
MX$244K
Stock (/yr)
MX$0
Premia
MX$0
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Tata Consultancy Services?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tata Consultancy Services, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Technolog Informacyjny (IT)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Tata Consultancy Services in Mexico wynosi rocznie MXMX$8,932,909. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tata Consultancy Services dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) in Mexico wynosi MXMX$4,664,256.

