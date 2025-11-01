Katalog firm
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) Pensje

Wynagrodzenie Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Tata Consultancy Services wynosi od ₹394K year dla C1Y do ₹998K year dla C3A. Medianna pakietu rekompensaty year wynosi w sumie ₹516K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Consultancy Services. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
C1Y
₹394K
₹394K
₹0
₹0
C1
₹476K
₹476K
₹0
₹0
C2
₹1M
₹888K
₹0
₹112K
C3A
₹998K
₹998K
₹0
₹0
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tata Consultancy Services, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Technolog Informacyjny (IT)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Tata Consultancy Services wynosi rocznie ₹1,563,050. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tata Consultancy Services dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi ₹514,049.

Inne zasoby