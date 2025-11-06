Katalog firm
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Analityk Danych Pensje w United Kingdom

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in United Kingdom w Tata Consultancy Services wynosi £33.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Consultancy Services. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Mediana Pakietu
company icon
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Łącznie rocznie
£33.8K
Poziom
C2
Podstawa
£33.8K
Stock (/yr)
£0
Premia
£0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w Tata Consultancy Services?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tata Consultancy Services, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Tata Consultancy Services in United Kingdom wynosi rocznie £60,798. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tata Consultancy Services dla stanowiska Analityk Danych in United Kingdom wynosi £33,848.

Inne zasoby