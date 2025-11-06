Katalog firm
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Analityk Biznesowy Pensje w United States

Wynagrodzenie Analityk Biznesowy in United States w Tata Consultancy Services wynosi od $116K year dla C2 do $108K year dla C3A. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $127K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Consultancy Services. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
C1
Assistant Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
Analyst
$116K
$111K
$0
$5.1K
C3A
Assistant Consultant
$108K
$103K
$0
$5.2K
C3B
Associate Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tata Consultancy Services, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Biznesowy w Tata Consultancy Services in United States wynosi rocznie $138,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tata Consultancy Services dla stanowiska Analityk Biznesowy in United States wynosi $110,700.

