Średnia całkowita rekompensata Aktuariusz in Ireland w Tata Consultancy Services wynosi od €33.6K do €46.7K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tata Consultancy Services. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€36K - €42.4K
Ireland
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tata Consultancy Services, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Aktuariusz w Tata Consultancy Services in Ireland wynosi rocznie €46,748. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tata Consultancy Services dla stanowiska Aktuariusz in Ireland wynosi €33,562.

