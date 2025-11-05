Katalog firm
Tarento Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Bengaluru

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w Tarento wynosi ₹3.1M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tarento. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Tarento
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹3.1M
Poziom
-
Podstawa
₹3.1M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Tarento in Greater Bengaluru wynosi rocznie ₹3,292,594. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tarento dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru wynosi ₹2,957,508.

