  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Warsaw Metropolitan Area

Tango Inżynier Oprogramowania Pensje w Warsaw Metropolitan Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Warsaw Metropolitan Area w Tango wynosi PLN 346K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tango. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Łącznie rocznie
PLN 346K
Poziom
Senior
Podstawa
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Premia
PLN 38K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tango, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Tango in Warsaw Metropolitan Area wynosi rocznie PLN 463,932. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tango dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Warsaw Metropolitan Area wynosi PLN 313,940.

