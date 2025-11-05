Katalog firm
Syntax
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Montreal

Syntax Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Montreal

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Montreal w Syntax wynosi CA$80.3K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Syntax. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Syntax
Site Reliability Engineer
Montreal, QC, Canada
Łącznie rocznie
CA$80.3K
Poziom
3
Podstawa
CA$80.3K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Syntax?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Syntax in Greater Montreal wynosi rocznie CA$199,057. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Syntax dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Montreal wynosi CA$116,670.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Syntax

Powiązane firmy

  • DoorDash
  • Google
  • Microsoft
  • Amazon
  • Square
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby