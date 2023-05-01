Synergy Surgicalists Wynagrodzenia

Mediana wynagrodzenia w Synergy Surgicalists wynosi $34,825 dla Inżynier Oprogramowania . Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Synergy Surgicalists . Ostatnia aktualizacja: 11/30/2025