Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in India w Syfe wynosi ₹35.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Syfe. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Syfe
Software Development Engineer 2
Gurgaon, HR, India
Łącznie rocznie
₹35.9K
Poziom
L4
Podstawa
₹33.9K
Stock (/yr)
₹1.2K
Premia
₹876
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Syfe?

₹160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Syfe in India wynosi rocznie ₹69,114. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Syfe dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹34,467.

