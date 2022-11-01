Katalog firm
Syfe Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Syfe waha się od $35,914 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $79,744 dla Projektant produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Syfe. Ostatnia aktualizacja: 8/20/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $35.9K
Projektant produktu
$79.7K
Kierownik projektu
$52.9K

FAQ

