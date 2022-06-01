Sycamore Partners Wynagrodzenia

Katalog firm
Zakres wynagrodzeń Sycamore Partners waha się od $30,576 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Obsługa klienta na dolnym końcu do $145,725 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Sycamore Partners. Ostatnia aktualizacja: 8/20/2025

$160K

Operacje biznesowe
$55.9K
Analityk biznesowy
$105K
Obsługa klienta
$30.6K

Analityk danych
$111K
Inżynier oprogramowania
$146K
FAQ

The highest paying role reported at Sycamore Partners is Inżynier oprogramowania at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $145,725. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sycamore Partners is $104,860.

Inne zasoby