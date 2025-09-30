Katalog firm
Syapse
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Syapse Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United States w Syapse wynosi $145K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Syapse. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Syapse
Software Engineer
Philadelphia, PA
Łącznie rocznie
$145K
Poziom
Senior
Podstawa
$145K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
6 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Syapse?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Syapse in United States wynosi rocznie $240,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Syapse dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $140,000.

