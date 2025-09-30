Katalog firm
Swiss Re
  • Pensje
  • Cybersecurity Analyst

  • Wszystkie pensje Cybersecurity Analyst

Swiss Re Cybersecurity Analyst Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Cybersecurity Analyst w Swiss Re wynosi CHF 147K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiss Re. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Łącznie rocznie
CHF 147K
Poziom
L3
Podstawa
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
Premia
CHF 14.3K
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
8 Lata
Jakie są poziomy kariery w Swiss Re?

CHF 134K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um jobFamilies.Cybersecurity Analyst na Swiss Re situa-se numa remuneração total anual de CHF 176,288. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Swiss Re para a função de jobFamilies.Cybersecurity Analyst é CHF 149,108.

Inne zasoby