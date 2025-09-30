Katalog firm
Swiss Re
  Pensje
  Bankier Inwestycyjny

  • Wszystkie pensje Bankier Inwestycyjny

Swiss Re Bankier Inwestycyjny Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Bankier Inwestycyjny in United States w Swiss Re wynosi $230K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiss Re. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Swiss Re
Investment Banker
New York, NY
Łącznie rocznie
$230K
Poziom
-
Podstawa
$155K
Stock (/yr)
$0
Premia
$75K
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Swiss Re?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Bankier Inwestycyjny at Swiss Re in United States sits at a yearly total compensation of $750,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Bankier Inwestycyjny role in United States is $220,000.

