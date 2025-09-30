Katalog firm
Swiss Re
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Biznesowy

  • Wszystkie pensje Analityk Biznesowy

Swiss Re Analityk Biznesowy Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Biznesowy in Switzerland w Swiss Re wynosi CHF 124K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiss Re. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Swiss Re
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Łącznie rocznie
CHF 124K
Poziom
Senior
Podstawa
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Premia
CHF 16.8K
Lata w firmie
8 Lata
Lata doświadczenia
11 Lata
Jakie są poziomy kariery w Swiss Re?

CHF 134K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Biznesowy oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Analityk Biznesowy at Swiss Re in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 142,219. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Analityk Biznesowy role in Switzerland is CHF 124,110.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Swiss Re

Powiązane firmy

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby