Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Switzerland w Swiss America Trading wynosi od CHF 119K do CHF 163K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiss America Trading. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CHF 129K - CHF 153K
Switzerland
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CHF 119KCHF 129KCHF 153KCHF 163K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

CHF 134K

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Swiss America Trading?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Swiss America Trading in Switzerland wynosi rocznie CHF 163,358. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Swiss America Trading dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Switzerland wynosi CHF 119,323.

