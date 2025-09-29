Katalog firm
Swiggy
Średnia całkowita rekompensata Inwestor Venture Capital in India w Swiggy wynosi od ₹15.29M do ₹21.37M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiggy. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹16.58M - ₹20.08M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹15.29M₹16.58M₹20.08M₹21.37M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

₹13.94M

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Swiggy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inwestor Venture Capital w Swiggy in India wynosi rocznie ₹21,366,924. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Swiggy dla stanowiska Inwestor Venture Capital in India wynosi ₹15,288,403.

Inne zasoby