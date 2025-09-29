Katalog firm
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Programu in India w Swiggy wynosi ₹3.02M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiggy. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Mediana Pakietu
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹3.02M
Poziom
L7
Podstawa
₹2.7M
Stock (/yr)
₹314K
Premia
₹0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Swiggy?

₹13.94M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Swiggy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu w Swiggy in India wynosi rocznie ₹9,342,937. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Swiggy dla stanowiska Menedżer Programu in India wynosi ₹3,112,433.

Inne zasoby