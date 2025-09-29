Wynagrodzenie Menedżer Produktu in India w Swiggy wynosi od ₹4M year dla L6 do ₹10.93M year dla L11. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹8.37M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiggy. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L6
₹4M
₹2.88M
₹971K
₹155K
L7
₹4.9M
₹4.5M
₹282K
₹119K
L8
₹6.81M
₹5.15M
₹1.5M
₹166K
L9
₹6.98M
₹5.95M
₹610K
₹414K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Swiggy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
