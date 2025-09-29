Katalog firm
Swiggy
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Wszystkie pensje Projektant Produktu

Swiggy Projektant Produktu Pensje

Wynagrodzenie Projektant Produktu in India w Swiggy wynosi od ₹5.17M year dla L7 do ₹4.64M year dla L8. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹3.95M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiggy. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L6
Product Designer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
Product Designer II
₹5.17M
₹4.6M
₹566K
₹0
L8
Product Designer III
₹4.64M
₹4.64M
₹0
₹0
L9
Product Designer IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Swiggy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Swiggy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Uwzględnione Stanowiska

Projektant UX

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Projektant Produktu at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹7,559,839. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Projektant Produktu role in India is ₹4,452,532.

