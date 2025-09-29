Wynagrodzenie Menedżer Projektowania Produktu in India w Swiggy wynosi ₹7.26M year dla L9. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiggy. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Swiggy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
