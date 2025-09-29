Katalog firm
Swiggy
  • Pensje
  • Menedżer Projektowania Produktu

  • Wszystkie pensje Menedżer Projektowania Produktu

Swiggy Menedżer Projektowania Produktu Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Projektowania Produktu in India w Swiggy wynosi ₹7.26M year dla L9. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiggy. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹5.72M - ₹6.79M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹5.28M₹5.72M₹6.79M₹7.23M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
Pokaż 2 Więcej poziomów
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Swiggy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Swiggy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektowania Produktu w Swiggy in India wynosi rocznie ₹7,257,263. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Swiggy dla stanowiska Menedżer Projektowania Produktu in India wynosi ₹5,284,547.

Inne zasoby