Wynagrodzenie Analityk Danych in India w Swiggy wynosi od ₹1.94M year do ₹9.53M. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹3.44M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiggy. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹3.75M
₹3.45M
₹295K
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Swiggy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
