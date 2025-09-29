Katalog firm
Swiggy
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

Swiggy Analityk Danych Pensje

Wynagrodzenie Analityk Danych in India w Swiggy wynosi od ₹1.94M year do ₹9.53M. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹3.44M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiggy. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L6
Data Scientist I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
Data Scientist II
₹3.75M
₹3.45M
₹295K
₹0
L8
Data Scientist III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Data Scientist IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Swiggy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Swiggy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Swiggy in India wynosi rocznie ₹9,531,298. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Swiggy dla stanowiska Analityk Danych in India wynosi ₹4,360,706.

Inne zasoby