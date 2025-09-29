Wynagrodzenie Analityk Biznesowy in India w Swiggy wynosi od ₹1.42M year dla L6 do ₹6.17M year dla L9. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹1.67M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiggy. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L6
₹1.42M
₹1.37M
₹25.3K
₹24.4K
L7
₹2.81M
₹2.26M
₹512K
₹43.6K
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹6.17M
₹4.31M
₹1.86M
₹0
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Swiggy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
