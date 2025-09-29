Katalog firm
Swiggy
Swiggy Analityk Biznesowy Pensje

Wynagrodzenie Analityk Biznesowy in India w Swiggy wynosi od ₹1.42M year dla L6 do ₹6.17M year dla L9. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹1.67M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiggy. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L6
Business Analyst I
₹1.42M
₹1.37M
₹25.3K
₹24.4K
L7
Business Analyst II
₹2.81M
₹2.26M
₹512K
₹43.6K
L8
Business Analyst III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Business Analyst IV
₹6.17M
₹4.31M
₹1.86M
₹0
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Swiggy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Swiggy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Analityk Biznesowy در Swiggy in India برابر کل دستمزد سالانه ₹6,168,063 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Swiggy برای نقش Analityk Biznesowy in India برابر ₹1,660,763 است.

